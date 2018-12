Polizei sucht 50-jährigen Zeugen einer Unfallflucht in der Boverather Straße

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 23. November ereignete, sucht die Polizei einen Zeugen. Um 12.50 Uhr wollte ein aus Boverath kommender dunkler SUV nach links auf die L 46 in Richtung Daun auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden hellen Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfall wurde von zwei Zeugen beobachtet. Einer der Zeugen, ein etwa 50 Jahre alter Mann, ist bisher namentlich noch nicht bekannt. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Daun, 06592/96260, in Verbindung zu setzen.

(red)