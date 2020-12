Verkehr : Unfallflucht: Polizei sucht Beteiligte einer Kollision bei Euscheid

Euscheid/Oberüttfeld Bei einem Verkehrsunfall auf der K 118 bei Euscheid sind am Montag zwei Autos beschädigt worden. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Beteiligten und bittet um Hinweise.

Zwei entgegenkommende Autos sind am Montag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 118 zwischen Euscheid und Oberüttfeld zusammengestoßen. Beide Fahrer entfernten sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beteiligt gewesen sei ein blauer Wagen der Marke VW, bei dem ein nicht unerheblicher Schaden an der linken Fahrzeugseite entstanden sei. Das zweite Fahrzeug soll ein SUV oder Geländewagen mit Anhänger gewesen sein. Es könnte am linken Heck oder an der linken Seite des Anhängers beschädigt sein.