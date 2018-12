später lesen Polizei Unfallflucht: Polizei sucht Hinweise Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Freitag, 7. Dezember, zwischen 7 und 19:20 Uhr in Stadtkyll ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter unmittelbar vor der Kirche mit seinem Fahrzeug eine Warntafel an der Fahrbahnverengung beschädigt und ist dann geflüchtet.