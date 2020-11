Unfallflucht : Fahrer beschädigt Verkehrszeichen bei Großlangenfeld und flüchtet

Großlangenfeld Ein unbekannter Fahrer beschädigt bei Großlangenfeld ein Verkehrsschild und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unerfreuliche Entdeckung machten Polizeibeamte am Donnerstag, 29. Oktober, an einem Wald- und Wirtschaftsweg an der Landesstraße 1 zwischen der Ortschaft Großlangenfeld und der Anschlussstelle A 60.