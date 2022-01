Polizei : Unfallflucht in Morbach: Auto auf Parkplatz beschädigt

Morbach Vom Morbacher Rewe-Parkplatz ist ein Unfallfahrer geflohen. Die Polizei konnte weiße Lackspuren sicherstellen – und sucht nun nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstag, 8. Januar, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Morbach. Der Verursacher des Unfalls beschädigte zwischen 12.30 und 15 Uhr ein geparktes Auto an der hinteren Stoßstange, als dieser vermutlich aus einer gegenüberliegenden Parkbucht rückwärts ausparkte.

Weiße Lackspuren sichergestellt

Anschließend verließ der Fahrer den Parkplatz in unbekannte Richtung. Am geschädigten Fahrzeug konnten bei der Spurensuche weiße Lackanhaftungen des Unfallverursachers aufgefunden werden. Aufgrund des Unfallhergangs vermutet die Polizei am Fahrzeug des Unfallverursachers ebenfalls einen Schaden an der Heckstoßstange in einer Höhe zwischen circa 40 bis 65 cm zu erwarten. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.