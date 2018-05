später lesen Blaulicht Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen Teilen

(red) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 in der Schulstraße in Hohenfels- Essingen ereignet hat. Der Besitzer eines Toyota hatte sein Auto in der Schulstraße, auf dem Hof seines Anwesens, mit der Beifahrerseite zur Bordsteinkannte gewandt, abgestellt. Ein nach Mitteilung der Polizei bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mit einem Lastwagen unterwegs, kollidierte beim Vorbeifahren mit dem geparkten Auto und beschädigte es an der Stoßstange vorne rechts. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.