Unfallflucht bei Bekond : Fahrerin muss Motorrädern ausweichen

Bekond Auf der L 48 zwischen Bekond und Thörnich kam es am Donnerstag gegen 10.20 Uhr zu einem Unfall.

(red) Laut Mitteilung der Polizei kamen einer PKW-Fahrerin, die in Richtung Thörnich unterwegs war, in einer scharfen Linkskurve zwei Motorräder auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die Motorräder überholten einen bronzefarbenen Volvo. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einer Schutzplanke. Am Pkw entstand Sachschaden. Die beiden Motorräder entfernten sich von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Volvos, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzten.