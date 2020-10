Zeugen gesucht : Unfallflüchtiger lässt Fahrzeugteile zurück

Waldweiler Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Hochwaldort Waldweiler flüchtig. Es gibt laut Polizei aber konkrete Spuren.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 22 und 23.45 Uhr in der Mühlscheider Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr fuhr in Richtung Römerstraße, als er auf der Ecke Zur Rausch nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort in einen Zaun fuhr, der dadurch erheblich beschädigt wurde.