Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht im Trierer Süden

Trier Ein Auto ist in Trier-Süd beschädigt worden, der Unfallverursacher flüchtete.

Ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro ist bei einem Unfall in der Nacht auf Mittwoch, 3. Juli, in Trier-Süd entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein am Fahrbahnrand der Lavenstraße geparktes Auto wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Gegen ihn wurde durch die Polizeiinspektion Trier ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.