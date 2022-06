Blaulicht : Unfallverursacher flüchtet und lässt schwerverletzten Motorradfahrer zurück

Weidingen Am Nachmittag des 16. Juni 2022 gegen 16:30 Uhr kam es in der Gartenstraße in Weidingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Im Zuge dessen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Geschädigte war in einer größeren Motorradgruppe unterwegs, als er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste, teilt die Polizei mit. Der Motorradfahrer stürzte, da ihm der Pkw-Fahrer auf seiner Spur entgegenkam.

Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und an dem Motorrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, sodass es bislang keine Hinweise auf den Verursacher gibt.