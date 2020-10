Platten : Unfallverursacher haut einfach ab – Polizei sucht Zeugen

Platten Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, kam es in der Nacht auf Sonntag, 4. Oktober, oder am frühen Sonntagmorgen in der Weinbergstraße in Platten zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer soll dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt haben.