Nach Kollision mit geparktem Wagen : Unfallverursacher lässt Autoteile zurück

Saarburg Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag in Saarburg sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Wagens soll ein geparktes Auto beschädigt haben und geflüchtet sein.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es gegen 0.50 Uhr in der Straße Kunoweiher in Saarburg aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Wagen eines bislang unbekannten Fahrers und einem in einer Grundstückseinfahrt stehenden Auto an dessen rechter Heckseite.