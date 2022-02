Polizei : Unfallstatistik 2021 – Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte im Landkreis Vulkaneifel

Daun/Gerolstein Das Verkehrsaufkommen hat sich 2021 im Gegensatz zum ersten Corona-Jahr 2020 wieder normalisiert. Daher stiegen die Unfallzahlen auch in der Vulkaneifel – aber nur moderat.

Die leicht dezimierte Zahl von Verkehrsunfällen in der Bilanz des Jahres 2020 haben der Blaulicht-Familie im Vulkaneifelkreis eine kurze, wohlverdiente Atempause verschafft. Denn zeitgleich zu den sinkenden Corona-Inzidenzen während des vergangenen Sommers und frühen Herbstes, stieg das Verkehrsaufkommen und damit auch die Frequenz der Unfälle auf den Straßen.

Laut dem Statistischen Landesamt sind die Beamten der Polizei-Inspektion Daun (PI) für insgesamt 827 Kilometer an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen verantwortlich - darüber hinaus für 27 Kilometer Autobahn. Die Gesamtgröße des Gebiets umfasst 911 Quadratkilometer mit 109 Gemeinden. Die Kollegen der Polizei-Inspektion Prüm betreuen einen Teilbereich des Vulkaneifelkreises, die ehemalige Verbandsgemeinde Obere Kyll mit 21 Ortsgemeinden auf 177 Quadratkilometern.

Unfälle: Die PI Daun nahm mit insgesamt 2288 Verkehrsunfällen 73 Vorkommnisse mehr auf als im Jahr 2020 (2215 Unfälle). Die Zahl der Personenschäden bei Verkehrsunfällen sei erfreulicherweise gesunken, heißt es in der Pressemitteilung der Dienststelle: Es sei bei 179 verletzten Menschen im Jahr 2021 geblieben (2020 waren es 204 Verletzte bei Unfällen). Ursache könnte erneut die geringere Zahl der Fahrten infolge der Pandemie sein. Die Anzahl der getöteten Personen ist indes gestiegen. Drei Tote gab es 2021 zu beklagen, 2020 waren es zwei. Die Zahl der Schwerverletzten fiel auf 51 (2020 waren es 59) und die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzen betrug im vergangenen Jahr 125 Personen (2020: 143).

Bei 29 Unfällen im Jahr spielten Alkohol und Rauschmittel eine Rolle: Dabei wurden drei Menschen schwer und acht leicht verletzt. Die Beteiligung an der Gesamtzahl der Unfälle unter Drogeneinfluss liegt im Bereich der PI Daun bei 1,2 Prozent.

Die Beteiligung dieser Altersgruppen an Unfällen sei leicht gestiegen, teilt die PI Daun mit: Verkehrsteilnehmer zwischen 18 und 24 Jahren waren 2021 waren in 78 Prozent der Unfälle verwickelt. Dabei sind 44 Menschen zu Schaden gekommen. 13 davon schwer. „Von den insgesamt 481 Unfällen wurden 374 von Personen dieser Altersgruppe verursacht“, schreibt die Polizeidienststelle. „Mangelnde Erfahrung, gepaart mit hoher Risikobereitschaft tragen zum hohen Anteil am Unfallgeschehen bei.“