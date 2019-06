Polizei : Unter Alkohol: Randale beim Ex-Freund

Foto: Polizei Bitburg

Wittlich Eine stark alkoholisierte 20-jährige Frau randalierte am frühen Samstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, so dass die Polizei Wittlich einschreiten musste.

