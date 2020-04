Polizei : Drogen am Steuer und zu schnell - Auto kommt von der Straße ab

Wittlich Ein 22-Jähriger ist bei Wittlich unter Drogeneinwirkung und wegen zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 22-jährige Autofahrer mit seinem Wagen auf der K 54 von Hupperath in Richtung Wittlich unterwegs, als er in einer Rechts- und einer anschließenden Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, so dass eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von ca. 800 Euro.