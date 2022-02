Blaulicht : Unter Drogen, ohne Führerschein, keine Versicherung: Polizei stoppt Rollerfahrerin

Die Polizei kontrollierte eine Rollerfahrerin bei Irmenach (Bernkastel-Wittlich). Sie hatte nicht nur keinen Führerschein, sondern stand auch unter Drogeneinfluss.

Eine 39-jährige Rollerfahrerin geriet am Dienstag, 22. Februar, 13.10 Uhr, auf der L 190 nahe Irmenach in eine Polizeikontrolle. Laut Polizei stellten die Beamten fest, dass an dem Roller ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht war. Zudem hatte die Fahrerin keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.