(red) Die Polizei hat am Montag einen Fahrer gestoppt, der unter Drogen stand. Gegen 15.20 Uhr hielten sie den 39-Jährigen aus der VG Speicher in Landscheid an. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.