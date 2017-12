Unterwegs mit Sommerreifen: Mehrere Unfälle in Luxemburg

Der Schneefall am Freitag hat auch im Nachbarland für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verletzt wurde niemand. Ein Überblick der luxemburgischen Polizei: red

Bereits kurz nach 15.00 Uhr wurden die ersten Verkehrsunfälle gemeldet. Bis in die frühen Abendstunden musste die Polizei ungefähr 20 Mal wegen Verkehrsunfällen aufgrund der Wetterverhältnisse ausrücken. Hier einige Beispiele aus dem Polizeibericht:

15.20 Uhr: In Luxemburg in der rue A-F. van der Meulen kam ein Fahrer während der Abfahrt der Strasse ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass an beiden implizierten Fahrzeugen keine Winterreifen montiert waren. Eine gebührenpflichtige Verwarnung wurde ausgestellt.

15.30 Uhr: In Mamer in der rue de la Libération prallte ein Fahrer in einen abgestellten Wagen.

15.50 Uhr: In Kehlen in der rue de Mamer kam ein Fahrer in einer Kurve ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen.

15:40 Uhr: Auf der Autobahn A3, kurz vor der Autobahnraststätte, kam es zu einem Auffahrunfall. Der Wagen des Unfallverursachers hatte Sommerreifen an seinem Wagen montiert und musste eine Geldbuße bezahlen.

16.00 Uhr: In Wiltz kam eine Frau mit ihrem Wagen ins Rutschen und streifte einen entgegenkommenden Wagen. Während dem Ausfüllen der gütlichen Einigung stellte die Unfallverursacherin einen Alkoholgeruch bei der Gegenpartei fest und verständigte die Polizei. Ein Atemlufttest bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinfluss und gegen den Mann wurde Protokoll erstellt.

16.20 Uhr: In Niederanven, rue de Munsbach erfasste ein Fahrer einen Leitpfosten, geriet ins Rutschen und landete in einem Graben. Ein hilfsbereiter Landwirt zog den Wagen aus dem Graben heraus.

16.43 Uhr: Auf der Strecke zwischen Bertrange und Dippach kam ein Verkehrsteilnehmer ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

18.19 Uhr: Auf der A7, hinter dem Tunnel Grouft, kam ein Fahrer mit seinem Wagen ins Rutschen, kollidierte mit einem Leitpfosten und steuerte in einen Graben. Da zu diesem Zeitpunkt kein Abschleppdienst verfügbar war benutzten die Beamten vor Ort ihr Abschleppseil und den Wagen aus dem Graben zu ziehen.

19.30 Uhr: In Luxemburg an der Kreuzung des blvd. d’Avranche mit der ave. de la Gare hielt ein Fahrer an während einer weiterer nicht ordnungsgemäss abbremsen konnte und auf das Heck auffuhr. Es stellte sich heraus, dass der letztgenannte Wagen mit Sommerreifen ausgestattet war. Eine gebührentliche Verwarnung wurde ausgestellt und der Wagen wurde immobilisiert.

20.50 Uhr: In Marnach auf der N18 geriet eine Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und streifte einen Wagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Strafanzeige wurde erstellt.

Eine ganze Reihe von weiteren Unfällen und leichten Zusammenstößen sei den Polizeidienststellen lediglich informationshalber mitgeteilt worden. „In diesen Fällen kam es zum Beispiel zu einem leichten Materialschaden den die implizierten Fahrer mit Hilfe einer gütlichen Einigung festhielten“, so die Polizei. Sie hatte zudem mehrere Fälle, in denen Autofahrer zwar keinen Unfall verursacht hatten, aber mit Sommerreifen unterwegs waren. So sei gegen 17.45 Uhr eine Patrouille auf der Strecke zwischen Kockelscheuer und Bettembourg auf einen sehr langsamen fahrenden Verkehrsteilnehmer aufmerksam geworden. Aufgrund seiner Fahrweise hatte sich schon ein kleiner Rückstau gebildet. Die Beamten entschieden sich den Wagen zu stoppen und zu kontrollieren, um somit den Verkehr wieder zu entlasten. Es stellte sich heraus, dass am Fahrzeug Sommerreifen angebracht waren. Gegen den Fahrer wurde eine Geldbuße verhängt, sein Auto durfte er nicht mehr weiterbewegen.