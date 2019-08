Gewitter : Unwetter: Baum stürzt in Bernkastel-Kues auf parkende Autos

Unwetter: Baum stürzt in Bernkastel-Kues auf parkende Autos

Ein Nadelbaum ist am Montagabend bei einem heftigen Gewitter auf zwei Autos gestürzt. Verletzt wurde niemand. Foto: Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Bei einem Gewitter ist am Montagabend in Bernkastel-Kues ein Baum auf mehrere Autos gestürzt. Auch ein Bauzaun kippte um.

Wie ein Sprecher der Polizei Bernkastel-Kues am Montagabend auf volksfreund.de-Anfrage sagte, stürzte bei einem kurzen, aber heftigen Gewittersturm gegen 17.20 Uhr in der Saarallee ein größerer Nadelbaum auf zwei Autos und blockierte die Straße. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.