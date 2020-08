Kostenpflichtiger Inhalt: Unwetter in der Region : Erdrutsche, umgestürzte Bäume und Masten, Unfälle auf der A1, Straßen gesperrt

Foto: Fritz-Peter Linden

Zell/Schweich/Daun Die Gewitter in der Region Trier haben am Dienstag in einigen Orten gravierende Folgen: An der Mosel musste die Straßenmeisterei Alf einen Erdrutsch wegbaggern. Auf der Autobahn 1 kam es zu Unfällen – und Bäume stürzten um.