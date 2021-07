Wetter : „Sind in Alarmbereitschaft“: Eifel-Feuerwehren bereiten sich auf mögliches Hochwasser vor

Bitburg/Prüm Dem Südwesten drohen schwere Regenfälle und Unwetter. Im Eifelkreis bereiten sich die Feuerwehren auf alles vor. Besonders im Blick: die Flüsse. Wie die Prüm – ihr Pegel steigt vor allem im Süden.

Der Dienstag verlief zunächst ruhig in der Eifel: Es nieselte hier und da, erst gegen Mittag entwickelten sich aus dem Gedröppel in einigen Orten echte Regenschauer. Daraus könnte aber noch deutlich mehr werden. Katastrophenlage? Nicht auszuschließen.

Besonders im Blick habe man natürlich „den Bereich Lünebach-Waxweiler, die Strecke entlang der Prüm“. Die trat zuletzt im Juni 2018 über die Ufer und richtete unter anderem am nahen Campingplatz Heilhauser Mühle vor Waxweiler erheblichen Schaden an.

Feuerwehren in der VG Bitburger Land bereiten sich vor

Rüber in die VG Bitburger Land: „Wir haben unsere Feuerwehren an den Läufen der Prüm vorsorglich informiert“, sagt Wehrleiter Klaus-Peter Dimmer. In Alarmbereitschaft seien die Kameradinnen und Kameraden noch nicht, Niederschlagsmengen von 50 Litern pro Quadratmeter seien auch kein Problem. Kritisch werde es, wenn deutlich mehr Regen falle. „Wir haben 1850 Sandsäcke befüllt und verladen“, sagt Dimmer. Weitere 5000 Säcke halte man in Reserve.