Folgen des Unwetters Auch in der Nacht auf Samstag Bäume umgestürzt – Auto prallt gegen Fichte

Update | Region Trier · Auch in der Nacht auf Samstag war es stürmisch in der Region Trier. Die Böen entwurzelten wieder einige Bäume – was einen Unfall zur Folge hatte.

23.12.2023 , 10:53 Uhr

Unfall auf der L142 zwischen Hirschfelderhof und dem saarländischen Weiskirchen wegen eines umgestürzten Baums in der Nacht auf Samstag, 23. Dezember 2023. Foto: Florian Blaes

Update: Auch in der Nacht auf Samstag in der Region Trier stürmisch