Erstmeldung Unwetter in der Südeifel – Windhose zieht durch Nusbaum

Nusbaum · Aktuell hält ein heftiges Unwetter die Feuerwehren in der Südeifel auf Trab: In zwei Ortsgemeinden soll eine Windhäuser Dächer abgerissen haben. Was bisher bekannt ist.

21.09.2023, 17:07 Uhr

Foto: TV/Agentur Siko

Von TV REDAKTION und Siko Agentur