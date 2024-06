Schäden in der Nacht Unwetter fegt über die Region Trier hinweg: Umgekippte Bäume, Blitzeinschläge, Stromausfall

Einhergehend mit dem Starkregen musste die Feuerwehr in der Region Trier auch zahlreiche Keller leer pumpen. In Piesport suchte sich das Wasser durch eine Baustelle den Weg in den Ort. In einigen Orten der Region kam es zeitweise auch zu Stromausfällen. Unter anderem in der Eifel in Eisenschmitt, Oberkail, Schwarzenborn. Zudem in Leiwen, Longkamp, Sötzeroth und Pilmeroth und Teilen von Traben- Trarbach.