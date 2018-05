Unwetter in der Region: Lieser tritt über die Ufer - Katastrophenalarm bei Herrstein

Die Lieser ist nach dem Unwetter am frühen Sonntagabend im Bereich des Vulkaneifelkreises über die Ufer getreten. Dramatisch ist die Situation in Herrstein (Kreis Birkenfeld), hier wurde Katastrophenalarm ausgelöst. sts/mc/woc

Land unter in einigen Bereichen entlang der Lieser zwischen Kradenbach und Daun (Kreis Vulkaneifel): Das Unwetter an frühem Sonntagabend hat vor allem entlang der Lieser für Einsätze von Feuerwehren und THW gesorgt. In Daun musste die Umgehungsstraße zwischen den Kreiseln Bitburger-/Dockweilerstraße und an der Zufahrt nach Rengen von der Polizei gesperrt werden, weil die Fahrbahn überschwemmt wurde. "Außer an der Lieser, die vor allem zwischen Kradenbach und Daun über die Ufer getreten ist, war es ruhig im Kreis", berichtet der Feuerwehrinspekteur des Kreises Vulkaneifel, Harald Schmitz.

Der Starkregen ließ die Lieser über die Ufer treten. In Daun liefen mehrere Keller voll. Der erste Notruf sei um 18.22 Uhr eingegangen, teilt ein Sprecher der Polizei Daun auf TV-Nachfrage mit. Es habe auch gehagelt, teilweise seien die Eiskörner kirschgroß gewesen. „Rund um Darscheid war es extrem“, berichtet der Polizeisprecher. Noch am Montagmorgen hätten entlang der Straßen die Hagelkörner im Graben gelegen.

FOTO: TV / Stephan Sartoris

FOTO: TV / Stephan Sartoris

Auf der B 257 bei Daun hätten Wassermassen die Fahrbahn überspült, die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Auch andernorts rund um Daund und Darscheid hätte vom Regen angespülter Schlamm und Dreck für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zu Unfällen sei es nicht gekommen, teilt die Polizei mit. Auch von Verletzten sei bislang nichts bekannt.

Der letzte Notruf ging gegen 20 Uhr bei der Polizei Daun ein. „Das war kurz, aber sehr heftig“, zieht der Sprecher der PI Bilanz.

Weiter südlich, in der Verbandsgemeinde Herrstein (Kreis Birkenfeld), wurde am späten Abend Katastrophenalarm für die Orte Herrstein und Fischbach ausgelöst. Hier sind nach einem schweren Unwetter nach 18 Uhr mehrere Häuser mit einsturzgefährdeten Räumen festgestellt worden, so die Polizei. Sie sollen je nach Lage und Möglichkeit von einem Statiker untersucht werden. Die Häuser seien geräumt. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Durch das Unwetter wurden 30 Autos in Mitleidenschaft gezogen beziehungsweise weggespült. Per Hubschrauber wollen sich die Rettungskräften heute einen Überblick über die Situation vor Ort verschaffen. Die L160 bleibt zwischen Einmündung K66 bis zur Ortslage Fischbachvoll gesperrt. Vor Ort sind 450 Einsatzkräfte von Wehen sowie 140 DRK- und THW-Mitarbeiter.

FOTO: TV / Stephan Sartoris