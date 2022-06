Blaulicht : Unwettereinsätze in der Region: Ast kracht in Trier auf Straße, Keller läuft in der Eifel voll (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 6 Bilder Straße in Trier blockiert: Unwetter bricht Ast von Baum

Region Trier Platzregen und Gewitter: Am Montagmorgen gegen 2 Uhr kam es zu einigen Unwettereinsätzen in der Region. Was passiert ist.

So wurde die Berufsfeuerwehr Trier in die Balthasar Neumannstraße gerufen. Ein großer Ast war abgebrochen und lag quer auf der Straße. Die Einsatzstelle wurde gesichert und am Morgen durch Mitarbeiter des Grünflächenamtes beseitigt.

In Trimport (Bitburg Prüm) in der Hauptstraße musste die Feuerwehr ebenfalls zu Unwettereinsätzen ausrücken. In Dudeldorf in der Herrengasse war die Feuerwehr zum Auspumpen eines Kellers gerufen worden.

Foto: TV/Agentur Siko