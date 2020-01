Kriminalität : Leiche in Trierer Kläranlage: Was steckt dahinter?

Leiche in Trierer Kläranlage: Was steckt dahinter?

Trier Nach dem Fund einer männlichen Leiche in der Trierer Hauptkläranlage laufen die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen auf Hochtouren. Was Stand Freitagnachmittag zu dem Fall bekannt ist.

(lrs) Nach einem Leichenfund im Trierer Hauptklärwerk (Volksfreund, 3. Januar) suchen die Ermittler weiter nach den Hintergründen. Es sei unklar, ob der Tod des 48-jährigen Mannes ein Unfall war oder bewusst herbeigeführt wurde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Trier. Die Obduktion hatte keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben. In der Regel werde bei einer solchen Untersuchung auch etwa auf die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten geprüft, sagte der Sprecher. Eine Analyse der Uniklinik Mainz könne einige Zeit dauern.