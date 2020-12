Kripo nimmt Haus unter die Lupe : Ursache für Brand in Malbergweich war ein technischer Defekt

Foto: Fritz-Peter Linden

Malbergweich Das Feuer in einem Wohnhaus in Malbergweich am 23. Dezember ist vermutlich auf einen elektrischen Defekt zurückzuführen.

Zu diesem Ergebnis kommen Kripobeamte, die sich das Gebäude angesehen haben. Bei der Ursachenanalyse war auch ein Sachverständigenbüro beteiligt. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Kripo nicht vor.