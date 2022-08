Ermittlungen abgeschlossen : Großbrand in Hermeskeiler Sägewerk - das war die Ursache

Hermeskeil Die Kriminalpolizei Trier hat ihre Ermittlungen zur Ursache des Feuers abgeschlossen, das am 13. Juli in einem Hermeskeiler Sägewerk wütete. Hunderte Einsatzkräfte kämpften dort eine ganze Nacht lang gegen die Flammen. Auch zur Schadenshöhe gibt es eine neue Schätzung.

Nach dem Großbrand in einem Sägewerk in Hermeskeil steht die Brandursache inzwischen fest. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hat ein überhitztes Lager eines Förderbands das Feuer ausgelöst, das am 13. Juli gegen Nachmittag ausgebrochen war. Dies hätten die Ermittlungen von Sachverständigen und von Beamten der Kriminalpolizei Trier ergeben.