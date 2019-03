(RH) Eine Spur der Verwüstung haben bisher Unbekannte am Wochenende entlang der Straße von Malberg zum Ortsteil Mohrweiler hinterlassen. Die Menschen in Malberg und Mohrweiler sind sehr verärgert. Erst kürzlich war das Wegekreuz repariert und wieder aufgestellt worden, jetzt ist es erneut aus der Verankerung gerissen und liegt zerstört am Boden.

Auf dem weiteren Weg wurde eine Ruhebank aus der Verankerung gerissen und ein Verkehrsschild umgeknickt. An dieser Stelle haben sich die Täter offensichtlich länger aufgehalten und ein Saufgelage veranstaltet. Der Mülleimer ist bis oben hin mit leeren Getränkedosen gefüllt. Noch ein Stück näher in Richtung Mohrweiler hängt ein Schaltkasten der Telekom schräg im Graben, am unteren Ende sind die Kabel freigelegt. Am Ortseingang von Mohrweiler wurden Leitpfosten an der Straße und eine Bank herausgerissen und liegen am Straßenrand. „Nach ersten Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hillstraße bis Mohrweiler gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bitburg unter Telefon 06561/96850 in Verbindung zu setzen“, sagt Bezirksbeamter Jörg Knauf. Er schätzt den Sachschaden zwischen 500 und 1000 Euro.

FOTO: Rudolf Höser