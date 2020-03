Täter gesucht : Vandalen wüten im Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues – 150 000 Euro Schaden

Bernkastel-Kues Unbekannten haben in dem Hotel gewütet. Die Polizei sucht Zeugen.

(red) Einen Schaden von rund 150 000 Euro haben Unbekannte zwischen dem 12. und dem 26. Februar im zurzeit geschlossenen Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues verursacht. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Über vier Etagen inklusive des stillgelegten Schwimmbades erstrecken sich die Graffiti-Schriftzüge „DD“ und „DDCrew“ an den Wänden und an dem Mobiliar des Hotels. Zudem beschädigten die unbekannten Täter Feuerlöscher und Glastüren. Bislang gebe es keine Täterhinweise, so die Polizei.