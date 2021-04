Zeugen gesucht : Vandalismus an Auto in Hermeskeil

Vandalismus an Auto in Hermeskeil

Hermeskeil Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Montag einen Dacia in Hermeskeil zerkratzt.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich die Tatzeit auf 13.15 bis 21 Uhr einschränken. Der goldene Wagen war in unmittelbarer Nähe zum St. Klara Altenheim in der Gartenfeldstraße am Fahrbahnrand abgestellt.