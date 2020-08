Polizei : Vandalismus auf Sportplatz von Konz-Hamm

Konz Auf dem Sportplatz in Konz-Hamm ist es laut Polizei zu Sachbeschädigung und Verschmutzung gekommen. Die beiden noch unbekannten Täter seien in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr aktiv gewesen. Sie hätten mehrere Mülleimer beschädigt und die darin enthaltenen Müllsäcke auf dem Sportplatz ausgeleert.

Zudem hätten sie sie eine größere Menge weiße Farbe auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg ausgeschüttet. Was die Täter wohl nicht mitbekommen haben: Sie wurden laut Polizei von einer am Vereinsheim installierten Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um zwei Jugendliche handelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.