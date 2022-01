Polizei sucht Zeugen : Vandalismus, Beleidigungen, Diebstähle – Unbekannte treiben in Dockweiler ihr Unwesen

Dockweiler Die Polizei sucht Zeugen für Vandalismus sowie mehrere Diebstähle in Dockweiler. Bereits seit Mitte November 2021 treiben Unbekannte dort ihr Unwesen. So berichtet die Polizei von Plakatierungen mit beleidigenden Inhalten im Bereich der Schulstraße und des Uwerwegs, die „vermutlich in den Nachtstunden der Wochenenden“ stattgefunden hätten.

Jüngst seien auch fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung (Farbschmierereien) und Diebstahl erstattet worden.

Der neueste Fall ereignete sich am Wochenende: Unbekannte stahlen einen Biomüll-Rollcontainer im Steiner Weg.