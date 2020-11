Blaulicht : Vandalismus im Bürgerhaus Reinsfeld

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Reinsfeld (red) In der Nacht Samstag, 7. November, auf Sonntag, 8. November, kam es am Bürgerhaus in Reinsfeld zu einem Fall von Vandalismus. Der oder die Täter traten ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten so ins Gebäude.

Dort kam es zu Sachbeschädigungen in der Toilettenanlage.