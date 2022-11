Das geht zu weit! : Vandalismus in der Halloween-Nacht in Daun

Daun „Süßes sonst gibt’s Saures“, heißt es an Halloween in Deutschland. Doch manchmal gehen die Streiche zu weit, wie zum Beispiel dieses Jahr in Daun.

Am 01. November bemerkte ein 67-Jähriger aus dem Bereich der Rosenbergstraße in Daun, dass in der vorhergehenden Halloween-Nacht bisher unbekannte Täter die Fassade seines Anwesens mit Eiern beworfen hatten.