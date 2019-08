Polizei : Vandalismus in Morscheid: Unbekannte zerkratzen Autos

Morscheid/Waldrach Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag, 9. August, mehrere Fahrzeuge in Morscheid und Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) beschädigt. Das hat die Polizei aktuell mitgeteilt.

Auf der gesamten Fahrerseite eines grauen Mitsubishis in der Hauptstraße in Morscheid wurden mit einem spitzen Gegenstand Smileys und obszöne Symbole eingeritzt. Zudem wurde am Schloss Marienlay in Morscheid ein amtliches Kennzeichen von einem schwarzen Audi gestohlen.