Vandalismus in Palzem: Fensterscheiben zerstört

Vier Fenster eines unbewohnten Hauses fallen einer Steinattacke zum Opfer.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 27. Mai, 14 Uhr und Samstag, 29. Mai, 11 Uhr insgesamt vier Fensterscheiben eines unbewohnten Hauses in Palzem in der Römerstraße 7 mit Steinen eingeworfen. Die beschädigten Fenster befinden sich aus Straßensicht an der linken Hausseite.