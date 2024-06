Bereich der Nagelstraße Spur der Verwüstung: Jugendliche randalieren in Trierer Innenstadt

Trier · Mehrere Jugendliche haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Trierer Innenstadt randaliert. Was passiert ist.

14.06.2024 , 08:40 Uhr

Eine Spur der Verwüstung zogen Jugendliche laut der Polizei in der Trierer Innenstadt hinter sich her. Foto: Polizei Trier