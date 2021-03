Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte zerkratzen Auto in Wincheringen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wincheringen Ein Fall von Vandalismus hat sich laut Polizei in der Nacht zu Sonntag, 14. März, in Wincheringen, Am Markt, ereignet.

Auf der zentralen Parkfläche der Straße Am Markt habe ein anthrazitfarbener Skoda Kombi mit luxemburgischem Kennzeichen gestanden. An diesem Fahrzeug sei von bisher unbekannten Tätern die gesamte Fahrerseite, vermutlich mit einem Schlüssel, verkratzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei seien sonst keine weiteren Fahrzeuge auf dieser Parkfläche oder der näheren Umgebung beschädigt worden.

Die Polizei Saarburg bittet um Hinweise unter Telefon 0651/91550, falls Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

(red)