Polizei gibt Tipps, wie man sich schützt Autos aufgebrochen: Vandalismus-Serie am Bahnhof in Salmtal

Der große Pendlerparkplatz am Bahnhof in Salmtal bietet Platz für Menschen, die Fahrgemeinschaften bilden oder ihr Auto stehen lassen wollen, um mit der Bahn ein weiter entferntes Ziel zu erreichen. Er ist gut frequentiert und liegt am Rande eines vor rund zehn Jahren neu gegründeten Einkaufs- und Dienstleistungszentrums. Allerdings liegt er auch etwas abseits, ist von außerhalb kaum einsehbar.