Kriminalität : Graffity-Sprayer auf frischer Tat in Trier erwischt

Graffity-Sprayer auf frischer Tat in Trier erwischt

Trier VANDALIST-Schriftzüge waren sein „Markenzeichen“. Nun ist es erst mal vorbei mit dem Graffiti-Vandalismus: Die Trierer Polizei hat den Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt.

Laut Polizeibericht beobachtete gegen 1 Uhr am Freitag ein Bewohner der Weberbach in Trier, wie ein Mann ein Graffiti auf eine Schaufensterscheibe sprühte. Die Fahndung der umgehend alarmierten Polizeiinspektion Trier hat wenig später Erfolg: Die Beamten erwischten die beschriebene Person beim Sprühen eines weiteren, gleichlautenden Schriftzuges: "VANDALIST" in grüner Farbe.