Blaulicht : Verdacht auf illegales Autorennen zwischen Irrel und Echternacherbrück - Polizei bittet um Hinweise

Echternacherbrück/Irrel Mehrere schnell fahrende hochmotorisierte Fahrzeuge seien auf der B 257 bei Echternacherbrück unterwegs: Diese Meldung bekam die Polizeiinspektion Bitburg am Sonntagvormittag. Es solle sich vor allem um Fahrzeuge aus den Benelux-Staaten gehandelt haben.

Die Polizei entsandte nach eigenen Angaben umgehend starke Kräfte und stoppte in Irrel insgesamt zwei der gemeldeten Fahrzeuge. Bei der Kontrolle habe eines der beiden Autos frische Unfallschäden aufgewiesen. Weitere Ermittlungen hätten den Verdacht auf die Beteiligung an einem illegalen grenzüberschreitenden Fahrzeugrennen ergeben. Die Polizei habe unter anderem die geplante Rennstrecke in Erfahrung gebracht und diese überwacht. Es sei aber zu keinen weiteren Vorfällen gekommen.