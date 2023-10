Bundeskriminalamt fahndet deutschlandweit Verdacht des sexuellen Missbrauchs – wer kennt diese Frau?

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes suchen die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt nach einer bislang unbekannten Frau. Wie die Ermittlungsbehörden mitteilen, soll die Frau ab 2016 ein fünf bis sechs Jahre altes Kind sexuell missbraucht haben. Zudem soll sie den Missbrauch auf Videos und Fotos aufgezeichnet und diese an andere Personen weitergegeben haben.