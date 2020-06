Blaulicht : Verdächtige Substanz in Kanzem ausgelegt

Kanzem Die Polizei Saarburg bittet um Hinweise zu einer verdächtigen Substanz, die in Kanzem (Kreis Trier-Saarburg) entdeckt worden ist. Sie sei nach Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen der K147 und der Straße In der Kirchenwies durch eine oder mehrere unbekannte Personen ausgelegt worden.