Ein herrenloses Paket hat am Montag in Birkenfeld, Kreis Birkenfeld, für reichlich Wirbel gesorgt. In der Bushaltestelle vor der Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale war am Nachmittag ein herrenloses Paket gefunden worden, das laut Polizei offenbar bereits eineinhalb Stunden dort lag.