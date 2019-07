Kriminalität : Vereinsheim erneut von Einbrechern heimgesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun (red) Unbekannte sind am Wochenende (zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr) erneut in das Vereinsheim des TuS Daun am Tennisplatz in der Maria-Hilf-Straße eingebrochen und haben diverse Gegenstände entwendet.

