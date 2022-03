Blaulicht : Bewaffneter Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Samstag wurde der Polizei Merzig ein schwarzer Hyundai-Coupé gemeldet, das ohne Kennzeichen unterwegs war. Was dann geschah.

Um 15:21 Uhr sahen auch Streifenpolizisten der Polizeiinspektion Merzig das Auto in Mettlach-Orscholz, teilt die Polizei mit. Der Pkw wurde von einer männlichen Person in Richtung Perl-Oberleuken geführt. Auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person, so die Polizei weiter.