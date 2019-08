Alkohol am Steuer : Verfolgungsfahrt endet mit Rettungsaktion aus der Mosel in Lieser

Verfolgungsfahrt endet mit Rettungsaktion aus der Mosel in Lieser

Alkohol am Steuer

Bernkastel-Kues/Lieser Ein betrunkener Autofahrer hat bei Bernkastel-Kues versucht zu Fuß und schwimmend vor der Polizei zu fliehen. Er musste gerettet werden.

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bernkastel-Kues ein silbernes Auto auf Grund unsicherer Fahrweise auf. Laut Polizei saßen drei Personen im Auto. Die Polizei verfolgte das Fahrzeug nach Lieser und stoppte es in Höhe des Schlosses. Die Fahrzeuginsassen flüchteten laut Polizei zu Fuß in Richtung Moselufer. Der Beifahrer und eine Mitfahrerin konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden.