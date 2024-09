Illegale Straßenrennen? Polizei ermittelt gegen 28-Jährigen nach zwei Verfolgungsjagden in einer Nacht

Trier/Konz/Bitburg · Gleich zweimal ist ein 28-Jähriger am frühen Montagmorgen mit unterschiedlichen Autos vor Streifenwagen geflüchtet — in Trier und in Bitburg. Die Polizei gibt neue Details bekannt.

05.09.2024 , 06:19 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat